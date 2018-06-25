Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 13:37 — ИА Регнум. В первые дни проведения чемпионата мира по футболу в России, который начался 14 июня, Северную столицу России уже посетили более 150 тысяч туристов. Об этом сегодня, 25 июня, рассказал новый председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, занявший эту должность ровно неделю назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики в фан-зоне Петербурга

«Мы к концу чемпионата мира подведем итоги. В городских отелях почти полная загрузка», — цитирует Панкевича «Деловой Петербург».

По его мнению, чемпионат мира не только обеспечивает приезд поклонников футбола со всего света, но и помогает продвижению Санкт-Петербурга среди иностранных граждан, которые захотят сюда вернуться.

Ранее власти Петербурга ожидали, что в дни проведения ЧМ-2018 город посетят от 400 тыс. до 700 тыс. туристов. Чемпионат продлится до 15 июля.

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Напомним, в Санкт-Петербурге уже прошли три матча и состоится еще четыре игры чемпионата мира по футболу.

Матч группового этапа Нигерия — Аргентина — 26.06.2018, вторник, начало в 21:00;

Матч 1/8 финала — 03.07.2018, вторник, начало в 17:00;

Полуфинал — 10.07.2018, вторник, начало в 21:00;

Матч за 3-е место — 14.07.2018, суббота, начало в 17:00.