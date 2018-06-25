Кемерово, 25 июня, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Более 10 тысяч жителей Кузбасса приняли участие в арт-фестиваль «Кемфест», который накануне при поддержке «Сибирской генерирующей компании» (СКГ) провели на бульваре Строителей в Кемерове. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в отделе по связям с общественностью компании.

СГК Одно из соревнований на арт-фестивале «Кемфест» в Кемерове

В течение дня на площадках одновременно работали различные локации для взрослых и детей — театральные постановки, перформансы, танцевальные баттлы, фокусы, выступления музыкантов, интерактивы.

СГК Участники арт-фестиваля «Кемфест» в Кемерове

В частности, на театральной площадке выступили коллектив из Самары «Пластилиновый дождь» с акробатическими перформансами на ходулях и народный театр «Ярус». Специально для маленьких зрителей из Екатеринбурга приехал детский театр «Желтый квадрат», выступил настоящий «Театр роботов» и детский театр миниатюр со спектаклем «Дед Мазай и зайцы».

Сотни зрителей собрало выступление артистов литературного проекта «Лучший «Лучший. Che X off», на котором 12 участников читали отрывки из произведений Антона Чехова.

«Все желающие могли посетить интерактивные площадки — сделать фотографию одновременно на 15 фотоаппаратов в зоне 3D-фото, сняться в видео в формате «360 градусов» и тут же получить файлы на электронную почту, покрутить колеса в локации «Велооркестр» и убедиться, сколько сил нужно приложить, чтобы выработать хотя бы небольшой заряд энергии — для воспроизведения музыки», — рассказали в СГК.

СГК Одно из соревнований на арт-фестивале «Кемфест» в Кемерове

По мнению мэра Кемерова Ильи Середюка, атмосфера «Кемфеста» была просто потрясающая.

«Мероприятие посетило много людей, и все были чем-то заняты на самых разных локациях. Арт-фестиваль стал самым настоящим праздником для кемеровчан, большое спасибо всем организаторам и участникам!» — отметил глава города.

Его слова подтвердила и кемеровчанка Наталья Егорова:

«Мы смогли побывать на всех площадках, могу с уверенностью сказать, что такого в Кемерово ещё не было. Моему сыну 6 лет, он с большим удовольствием смотрел выступление роботов и общался с аниматорами «Жёлтого квадрата».

Мне же очень запомнился театр на ходулях — очень необычно. Без слов, мимикой, жестами, танцами они говорили об очень важных вещах — любви, дружбе, вере в чудеса. От души спасибо всем организаторам и участникам фестиваля и — отдельно — Сибирской генерирующей компании.

Тут была локация 3D-фото, где мы тоже сфотографировались, но я бы назвала это праздником 5D, ведь он помог посмотреть на самих себя, на родной город с разных сторон».

СГК Сибирская генерирующая компания приложила все усилия, чтобы удивить жителей Кузбасса на арт-фестивале «Кемфест» в Кемерове

Как уже сообщало ИА REGNUM, организаторами фестиваля «Кемфест» выступили Сибирская генерирующая компания, ГТРК «Кузбасс» и Фонд «Яркий город».