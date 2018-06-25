Москва, 25 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. В России людям под видом финансовой грамотности вбивают совершенно бредовые и безумные представления о том, что они должны становиться рабами банковской системы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты исследования, показавшего, что жители РФ с доходом до 30−40 тыс. рублей в месяц не могут обойтись без оформления микрокредита.

Иван Шилов ИА REGNUM Долг

«Люди идут в микро-финансовые организации не от хорошей жизни, — заметил Делягин. — Сначала банки признают их некачественными заёмщиками не только из-за небольшой величины суммы, но и из-за больших рисков. И отвергнутые банками люди идут в МФО, где проценты по кредиту могут достигать 800%. Здесь на самом деле это проблема финансовой грамотности, под видом которой в РФ людям вбивают совершенно бредовые и безумные представления о том, что они должны становиться рабами банковской системы».

Кроме того, экономист подчеркнул, что в РФ сложилась ситуация, когда её жители вынуждены брать кредиты на текущие нужды и чтобы расплатиться со старыми долгами.

«Это кредитная кабала, откуда есть возврат для отдельных людей, но нет возврата для должников в целом, — сказал Делягин. — Это одна из самых ужасных вещей, которые существуют у нас в обществе. Это чревато большими проблемами для банковской системы. Это миллионы сломанных жизней, но наше государство не только не пытается с этим бороться, но гордится и рассматривает это как развитие рыночных отношений. Политика правительства и Банка России погрузила людей в такую нищету, что без кредита они выжить не могут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным микрофинансовой компании «Домашние деньги», жители Российской Федерации, доход которых составляет до 30−40 тыс. рублей в месяц, вынуждены брать микрокредиты.

«Потребность населения в микрозаймах находится на высоком уровне», — говорится в исследовании, проведённом этой организацией.

По данным её экспертов, среднестатистическому заёмщику с доходом до 30−40 тысяч рублей в месяц без оформления ссуды не «представляется возможным» совершить необходимые и нужные покупки.