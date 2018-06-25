Грозный, 25 июня, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Депутаты парламента Чечни утвердили кандидатуру Муслима Хучиева на посту председателя правительства республики. Об этом на своей странице в соцсети 25 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Grozmer.ru Муслим Хучиев

По его словам, за Хучиева проголосовали все присутствовавшие в зале депутаты. Поддержку народных избранников получили, как отметил чеченский лидер, и первый заместитель премьер-министра Иса Тумхаджиев и председатель Счетной палаты ЧР Абдулхамид Байбатыров.

Рамзан Кадыров сообщил также, что своими указами от 25 июня назначил Муслима Хучиева на должность председателя правительства Чечни и Ису Тумхаджиева его первым заместителем, освободив от этой должности Ибрагима Закриева.Читайте также: Владимир Путин назначил своим советником главу правительства Чечни

Как сообщало ИА REGNUM, бывший председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгериев указом президента РФ Владимира Путина от 22 июня был назначен советником главы государства. Рамзан Кадыров предложил на рассмотрение парламента республики три кандидатуры на должность премьер-министра, в том числе мэра города Грозного Муслима Хучиева.