Тегеран, 25 июня, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Сотни протестующих вышли на улицы иранской столицы Тегеран с целью высказать свое недовольство экономической политикой государства, сообщает 25 июня Al Arabia.

ЦБ Ирана 1000 иранских риалов обр. 1992. Лицевая сторона. Аятолла Хомейни

Манифестации прошли на одном из рынков столицы Исламской республики. Активисты выступили против падения курса иранского риала.

Напомним, иранская валюта 24 июня упала до рекордного минимума по отношению к американскому доллару, подобная тенденция вызвана опасением из-за возвращения санкций в отношении Ирана, после того как США вышли из ядерной сделки.