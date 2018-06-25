Ростов-на-Дону, 25 июня, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года получили около пяти тысяч граждан Исландии. Об этом 25 июня сообщила журналистам чрезвычайный и полномочный посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир.

Fifa.com Болельщики Исландии

По словам дипломата, установить точное число исландских болельщиков, прибывших на мундиаль в Россию, не представляется возможным, однако FAN ID (паспорт болельщика) получили пять тысяч фанатов.

Также Асгейрсдоттир отметила, что в Ростов-на-Дону, на предстоящий матч сборной Исландии с командой Хорватии продолжают ехать исландские футбольные фанаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Ростов-на-Дону группа болельщиков из Исландии приехала на российском автомобиле повышенной проходимости «Нива». Для этого им пришлось преодолеть 8 тыс. километров.

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Добавим, матч Исландия — Хорватия состоится 26 июня на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.