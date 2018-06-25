Тбилиси, 25 июня, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции. Текст поздравительного послания главы грузинского государства распространила его пресс-служба.

(сс) geralt Реджеп Тайип Эрдоган

По мнению Георгия Маргвелашвили, турецкий народ проголосовал за дальнейшее развитие, мир, безопасность и стабильность своей страны. Он также подчеркнул, что Грузию и Турцию связывают многолетние узы дружбы, культурные связи и успешное сотрудничество.

«В последний период мы стали свидетелями политического, экономического и культурного прогресса вашей страны. Верю, что в условиях вашего правления Турецкая Республика достигнет новых высот в успешном развитии… Наши народы всегда вместе стояли на страже новых достижений и благоденствия. С учетом нашего твердого партнерства я уверен, что совместными усилиями по углублению нашего сотрудничества мы достигнем не одного успеха на благо обеих стран», — говорится в послании президента Грузии.