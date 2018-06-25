Ташкент, 25 июня, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительную телеграмму главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю победы на выборах президента, сообщили 25 июня в пресс-службе узбекистанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган

24 марта состоялись телефонные переговоры лидеров двух государств. Мирзиёев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента и пожелал ему успехов. Главы государств обсудили также актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Высшая избирательная комиссия Турции объявила результаты выборов президента страны. По итогам обработки 95% бюллетеней, за Эрдогана проголосовали 52,74% избирателей, за ближайшего конкурента от оппозиции Мухаррема Индже — 30,7%.