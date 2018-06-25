Чебоксары, 25 июня, 2018, 13:08 — ИА Регнум. В Чувашии самым жарким днём в этом году стало 24 июня, в этот день регион отмечал свой главный государственный праздник — День республики. В Чебоксарах столбики термометров впервые превысили 30-градусную отметку, а в Батырево воздух прогрелся до +32 градусов. При этом из-за высокой влажности воздуха на улице стало очень душно: ощущаемая температура на солнце вчера составляла +40…+45 градусов тепла, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM На набережной Чебоксар

В ближайшие дни жара сохранится, но высокая точка росы всё же должна привести к развитию кучево-дождевых облаков, из которых местами прольются грозовые ливневые дожди. Возможен град. Шквалистого ветра на этот раз не ожидается. Малоподвижный атмосферный фронт, который 26−27 июня будет проходить через Чувашию, не вызовет больших температурных контрастов. Поэтому даже после дождя показания термометров снова вернутся к 30-градусной отметке.

28−29 июня регион будет находиться на периферии скандинавского антициклона. Погода будет солнечная, а благодаря северному ветру и понижению влажности, на улице станет заметно комфортнее.

По предварительным прогнозам, в выходные дни, 30 июня и 1 июля, Чувашия окажется в передней части атлантической ложбины. 1 июля с поступлением тропической воздушной массы погода станет неустойчивой, с высокой вероятностью дождей с грозами, заметно усилится ветер. Температура воздуха может повыситься до +35 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 апреля в Чувашии действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается разводить костры в лесах, выжигать траву, проводить пожароопасные работы на территории населенных пунктов, использовать открытый огонь и разводить костры на землях сельскохозяйственного назначения.