Севастополь, 25 июня, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Власти Севастополя предлагают производителям компенсировать предполагаемые потери от роста цен на муку за счёт покупателя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эваристо Баскенис. Мальчик с корзиной хлеба. 1665

«Производитель пока балансирует за счёт собственной наценки. Наша задача — дожить до урожая, когда цены стабилизируются», — заявил журналистам 25 июня вице-губернатор Илья Пономарёв.

По словам руководителя главного управления потребительского рынка и лицензирования города Вадима Кирпичникова, потери от роста цен на муку можно вернуть за счёт внутренних резервов, а также остальной продукции.

«У них очень широкая линейка — они могут повысить цены на какие-то батоны, кондитерскую продукцию», — отметил чиновник, подчеркнув, что в случае сильного дефицита муки в Севастополе власти организуют зерновые интервенции и поставки из других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее городские чиновники констатировали, что в сравнении с 2017 годом цены на муку в Севастополе выросли на 20% и продолжат расти дальше из-за плохих прогнозов на урожай зерновых.