Челябинск, 25 июня, 2018, 13:00 — ИА Регнум. На государственной телерадиокомпании «Южный Урал» грядёт смена власти. Генеральный директор Пётр Васильев покидает свой пост, пишут местные СМИ.

stevepb Шахматы

С ним не был продлён контракт. Последним рабочим днём будет 30 июня, пишет агентство новостей «Доступ».

Информацию о своём уходе журналистам подтвердил и сам Пётр Васильев. Ожидается, что после отставки он уедет в Москву.

Напомним, ранее власть сменилась в государственном акционерном обществе «Областное телевидение». Его гендиректором стал глава областной Общественной палаты Олег Дубровин.