Красноярск, 25 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Мужчина совершил нападение на врача скорой помощи в Красноярске. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Красноярскому краю.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач скорой помощи

Инцидент произошел 22 июня в Советском районе. По предварительным данным, бригада медиков прибыла по вызову в квартиру на улице М.Залки. Когда 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вышел на лестничную площадку, первым делом он рукой несколько раз ударил женщину-врача.

«В результате произошедшего врач вынуждена была обратиться в травмпункт», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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