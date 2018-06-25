Москва, 25 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. На понедельник, 25 июня, намечены консультации МИД России с делегацией палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

ХАМАС

По словам дипломата, делегация ХАМАС прилетит в Москву для консультаций с российским внешнеполитическим ведомством по вопросам, связанным с урегулированием конфликта на израильско-палестинской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной в секторе Газа. Также она подчеркнула — Россия считает, что сторонам конфликта следует отказаться от шагов, провоцирующих напряжённость и быть сдержаннее.

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