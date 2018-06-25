Джакарта, 25 июня, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Двадцать пять пар ondel-ondel оживили мероприятие под названием «Explore Ondel-ondel», проведенное в рамках празднования 491-й годовщины столицы Индонезии Джакарты, сообщает Antaranews.

Gunawan Kartapranata Ondel-ondel

Ondel-ondel — крупная кукольная фигура, представленная в народном исполнении Бетави в Джакарте, Индонезия. Ondel-ondel — это визитная карточка Джакарты. Они используются для оживления фестивалей или для почетных гостей, обычно в парах.

Посетители Ancol Taman Impian фотографировались вместе с этими куклами, а также наблюдали за футбольным матчем между двумя командами, разодетыми в костюмы Ondel-ondel.

Мероприятие сопровождалось национальной музыкой и танцами.