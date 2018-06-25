Куньмин, Китай, 25 июня, 2018, 12:53 — ИА Регнум. В общей сложности 5648 подозреваемых было арестовано с изъятием более 11 тонн наркотиков полицией провинции Юньнань на юго-западе Китая с января по май 2018 года, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Число наркотиков, изъятых в провинции с 2016 года достигло рекордной отметки, при этом, доля героина и метамфетамина составила порядка 80%, изъятых по всей стране, сообщили Департаменте общественной безопасности Юньнани.

«Юньнань всегда была главной горячей точкой национальной антинаркотической кампании, поскольку она граничит с «золотым треугольником» наркоторговли», — заявил замглавы департамента общественной безопасности провинции Го Бао, имея в виду Лаос, Мьянму и Таиланд.

Напомним, что с начала четвертой общегосударственной кампании по борьбе с наркотиками, стартовавшей в 2016 году, полиция раскрыла более 32 тыс. случаев, связанных с незаконным оборотом наркотиков и арестовала порядка 33 тыс. подозреваемых, изъяв 61 тонну наркотиков. В рамках борьбы с наркоманией также 140 тыс. человек получили медицинское лечение за тот же период.