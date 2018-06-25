Ростов-на-Дону, 25 июня, 2018, 12:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону от теплового удара погибли двое маленьких детей. Девочкам исполнилось 1 и 2 года. Малышек оставили родители под присмотром старшей дочери. Но 11-летний ребёнок не уследил.

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«Старшая сестра заснула, а две девочки забрались в машину, припаркованную во дворе, и закрылись. Нашли их только вечером. В Ростове сейчас солнцепёк, девочки получили сильный тепловой удар, спасти их не удалось», — сообщает Telegram-канал Mash.

Эта информация пока официально не подтверждена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с просьбой к родителям не оставлять своих детей без присмотра регулярно обращаются как представители общественных организаций, так и власти. В особом внимании ребёнок нуждается с приходом летнего зноя. В этот период увеличивается риск выпадения малышей из окон, также всё большее количество детей проводит свободное время на открытых водоёмах, где резко повышается риски гибели детей.