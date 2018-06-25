Москва, 25 июня, 2018, 12:49 — ИА Регнум. В Москве порядка 5 тыс. кафе и спортивных баров показывают трансляции матчей чемпионата мира (ЧМ) по футболу, который проходит в Российской Федерации. Об этом «Агентству Москва» сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Дарья Драй ИА REGNUM Просмотр матча в баре

«На территории Москвы посмотреть (матчи) ЧМ можно в 5 тыс. предприятий общественного питания», — сказал он.

Немерюк напомнил, что к началу ЧМ-2018 заранее готовились большинство сотрудников кафе и спортивных баров, которые закупали и устанавливали в заведениях большие экраны для трансляций матчей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня.

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