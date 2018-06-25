Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Прекращение астрономических и астрометрических наблюдений в Главной астрономической обсерватории (ГАО РАН) в Петербурге нанесет большой ущерб российской космической отрасли. Об этом заявили защитники Пулковской обсерватории в ходе мероприятия в честь ее юбилея. Общественные активисты и ученые продолжают борьбу за сохранение старейшей российской обсерватории в Санкт-Петербурге.

Https://vk.com/comitetspb Акция в защиту Пулковской обсерватории (фото: «Комитет защиты Петербурга")

Напомним, 180 лет назад, 19 июня 1838 года император Николай I подписал указ об открытии Главной астрономической обсерватории на Пулковской горе. Затем была установлена запретная зона для любого строительства в радиусе версты, чтобы не мешать астрономам изучать звездное небо.

Советская власть в этом вопросе сохранила преемственность, всячески поддерживала и развивала астрономические наблюдения на Пулковских высотах, а в послевоенное время расширила запретную зону до трех километров от обсерватории. Это решение никто не отменял и оно действует до сих пор. Однако 5 июня 2018 года президиум РАН принял решение о постепенном сворачивании астрономических наблюдений в ГАО РАН, мотивируя это «ухудшившейся обстановкой», которая мешает астрономам, — вместо того, чтобы занять решительную позицию по защите обсерватории от поползновений застройщиков.

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«Без астрометрии нет космонавтики!» — заявили защитники Пулковской обсерватории на празднике, посвященном юбилею уникального научного учреждения. Об этом сообщает общественный «Комитет защиты Петербурга».

«На праздник приехало множество гостей — все, кто готов защищать звёздное небо над главной обсерваторией России, которой сегодня угрожает настоящая опасность», — отмечают общественные активисты.

Они рассказали, что на празднике был разыгран юмористический мини-спектакль о чиновниках-коррупционерах и строительных компаниях, которые готовы ради своей прибыли разорвать Пулковскую обсерваторию на куски, как яблочный пирог. После пантомимы для гостей провели экскурсию по парку Пулковской обсерватории.

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Как сообщало ИА REGNUM, представитель инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию», инженер-астрометрист Александр Шумилов рассказал агентству, что решение президиума РАН о сворачивании астрономических наблюдений в Петербурге"нужно дирекции для того, чтобы уничтожить защитную парковую зону», которая сильно мешает планам застройщиков.

Шумилов подчеркнул, что борьба за продолжение наблюдений в ГАО РАН и сохранение защитной зоны вокруг научного учреждения будет продолжена в судах, с помощью обращений к властям Петербурга и России и мероприятий гражданской активности. Шумилов также не исключил, что последуют и обращения в различные международные организации..