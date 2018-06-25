Вашингтон, 25 июня, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Сторонники и члены ближайшего окружения президента США Дональда Трампа, а также члены Республиканской партии все чаще становятся объектами конфронтации со стороны их политических противников, и представители Демократической партии не предпринимают никаких усилий для того, чтобы этому помешать, пушит Дейв Боейр и Валери Ричардсон в статье для американского издания The Washington Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Один из последних инцидентов, бросающих свет на эту тенденцию, стал отказ владельца ресторана Red Hen в городе Лексингтон, штат Вирджиния, обслужить пресс-секретаря Белого дома Сару Хакаби Сандерс.

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Ранее главу министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсе освистали активисты в одном из мексиканских ресторанов, в еще одном мексиканском ресторане высокопоставленного советника администрации Стивена Миллера назвали «настоящим фашистом». Женщина, проходившая практику в конгрессе, выкрикнула нецензурное слово в адрес президента США Дональда Трампа, когда тот прибыл в палату представителей для обсуждения миграционной политики.

Использовавший то же непечатное выражение на церемонии вручения наград «Тони» актер Роберт де Ниро был встречен стоячими овациями. Актер Питер Фонда призвал «бросить в клетку с педофилами» 12-летнего сына главы Белого дома Бэррона. Комик Сет Роген хвалился на американском телевидении в том, что он отказался фотографироваться с членом палаты представителей США Полом Райаном.

И возможные кандидаты на выборах президента США 2020 года Джозеф Байден и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен практически ничего не сделали для то, чтобы остановить подобную риторику. Более того, Уоррен сама обвинила Трампа в том, что он «заводит США в темное и уродливое место», тогда как по меньшей мере одна из ее коллег призвала к полному социальному остракизму и вечным общественным конфронтациям.

Напомним, приход Дональда Трампа в Белый дом был с самого начала сопряжен с яростным недовольством сторонников его основного кандидата — бывшей первой леди США Хиллари Клинтон. Мало того что они обвинили его в том, что он победил на выборах благодаря вмешательству России, их недовольство вызывают и его риторика и политика. Последним поводом для недовольства общественных групп, которых в США принято относить к «левым», стала политика «нулевой терпимости» по отношению к мигрантам, которые прибывают на территорию США вместе с семьями. До того как Трамп постановил не разделять семьи мигрантов, активно практиковался подход содержания детей отдельно от родителей.

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