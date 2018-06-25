Севастополь, 25 июня, 2018, 12:42 — ИА Регнум. По сравнению с 2017 годом цены на муку в Севастополе выросли на 20% и продолжат расти дальше из-за плохого урожая зерновых. Об этом журналистам 25 июня сообщил руководитель главного управления потребительского рынка и лицензирования города Вадим Кирпичников.

Хлеб

По его словам, это может привести к повышению стоимости несоциальных видов хлеба и мучной продукции.

«Цены выросли примерно на 20%, а из-за того, что в Южном федеральном округе в этом году ожидается плохой урожай зерновых, оптовые продавцы, имеющие запасы муки, повысили цены на остатки», — отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что правительство города будет контролировать ситуацию и не допустит повышения цен на семь основных сортов хлеба.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета из-за сильной засухи в шести районах Крымского полуострова была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. 10 июня во всех храмах и монастырях Симферопольской и Крымской епархии, по благословению митрополита Лазаря, прошли молебны, совершаемые во время бездождия. А власти Крыма уже обратились к правительству РФ с просьбой возместить сельхозпроизводителям полуострова многомиллионные убытки.