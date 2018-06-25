Калуга, 25 июня, 2018, 12:43 — ИА Регнум. В калужском сквере Волкова 23 июня в четвертый раз прошла летняя гонка «Герои нашего времени», приуроченная к празднованию Дня молодежи. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM член Молодежной палаты при Городской думе города Калуги Наталия Ленчевская, популярность гонки растёт из года в год: в 2018 году в соревнованиях приняло участие 13 команд по шесть спортсменов, включая новую команду из Обнинска.

Пресс-служба Городской думы Калуги В 2018 году в «Героях нашего времени» приняло участие 13 команд по шесть спортсменов, включая новую команду из Обнинска

В 2018 году был изменен формат соревнований. Вместо привычной полосы препятствий из 10 упражнений, командам предстояло пройти два отборочных комплекса: первый на количество повторений, второй — на время. В комплексы входили комбинации различных силовых упражнений: становая тяга, махи гирей, перенос тяжестей, подтягивания, отжимания и другие. Третий комплекс выполняло шесть команд, справившихся с заданиями первых двух ловчее и быстрее остальных.

Самыми быстрыми, сильными и ловкими оказались спортсмены из команды «Территория 10», занявшие почётное первое место на пьедестале. Эта команда принимала участие во всех гонках «Герои Нашего Времени» с 2015 года. Они долго и упорно шли к победе.

Почётным гостем гонки стал начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвеенко, обратившийся к участникам со словами напутствия и пожеланиями победить сильнейшим.

Организаторами соревнований выступили Молодежная палата при Городской думе города Калуги и управление физической культуры, спорта и молодежной политики Калуги.