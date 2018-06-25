Москва, 25 июня, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Для того, чтобы в учреждениях московского здравоохранения сложилась бесконфликтная среда, надо создать для этого условия, считает сопредседатель московского профсоюза работника здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Об этом он 25 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что московских врачей отправят на курсы обучения вежливому обращению с пациентами.

В.Д. Чураков. Врач Железнов

«Для того, чтобы установилась действительно бесконфликтная среда и медработники стали по-настоящему этичными, надо создать условия, — сказал Коновал. — А мы знаем, что даже в столице, где ситуация со здравоохранением на порядок лучше, чем в регионах, врачи вынуждены перерабатывать и работать на полторы ставки, чтобы действительно получить достойную зарплату. Такому хронически уставшему врачу сложно соблюдать все эти требования. Кроме того, этике не в последнюю очередь стоит обучать административный персонал. К нам нередко поступает информация о крайне грубом и неэтичном поведении со стороны администрации — со стороны главврачей и заместителей и руководителей структурных подразделений. Особенно в последние годы. Подобное поведение часто идёт в ответ на то, когда медработники ставят резонные вопросы о соблюдении своих трудовых прав или улучшении самого организационно процесса оказания медицинской помощи. Тут проблема стоит гораздо глубже, чтобы ее можно было решить чисто учебными мероприятиями».

Кроме того, Коновал отметил, что в последние годы в связи с ростом и валом отчётности выхолащивается само содержание профессиональной работы врачей.

«Они превращаются в пишущих бюрократов, озабоченных тем, чтобы соблюсти чисто формальные требования медицинской документации, а если они этого не делают, то могут быть оштрафованы и подвергнуты иным дисциплинарным взысканиям, — сказал Коновал. — Их ставят перед выбором — или больше внимания уделить самому пациенту, или формально бумажной стороне дела».

Напомним, что 25 июня на сайте столичной мэрии появилась новость о том, что сотрудники приёмного отделения НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского начнут посещать курсы врачебной этики, а впоследствии «навыкам эффективного и правильного общения обучат работников всех московских больниц».

Медработников обучат разговаривать с пациентом, успокаивать его и не вызывать негативную реакцию. Кроме того, сайт уверяет, что и самим врачам расскажут о том, что нужно сделать, дабы «избежать профессионального выгорания».

Отдельного упоминания заслуживают советы, которые получат посетители этих курсов. Как гласит сайт мэрии, отныне врачам порекомендуют вместо фразы «Ну, как вы так запустили своё здоровье, раньше нужно было в больницу», говорить пациенту: «В следующий раз, когда почувствуете эти симптомы, сразу обращайтесь к врачу».

«Кроме того, медики освоят навыки быстрого восстановления своего собственного эмоционального состояния при помощи дыхательных упражнений, методики рефрейминга (изменение отношения к событиям и их последствиям) и развития позитивного мышления», — пишет сайт мэрии Москвы.