Москва, 25 июня, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Болельщики из разных стран поддержали сборную России и персонально нападающего Артёма Дзюбу перед матчем с Уругваем. Видео выложено на странице национальной команды в YouTube.

Андрей Пронин ИА REGNUM) Артём Дзюба, номер 22

Перед игрой болельщики «отдали честь» Дзюбе и пожелали ему и всем остальным игрокам команды удачи на чемпионате мира.

Напомним, сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Дзюба отличился по разу в каждом из матчей.

Читайте также: Сборная России обыграла Египет и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

В первом матче главный тренер сборной Станислав Черчесов «отдал честь» футболисту после забитого гола. Во второй игре Дзюба ответил ему тем же жестом.

Сборные России и Уругвая сыграют за первое место в группе. Матч пройдёт 25 июня в Самаре.

Читайте также: 12-й день ЧМ-2018: Сборная России поспорит за первое место с Уругваем