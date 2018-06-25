Калуга, 25 июня, 2018, 12:31 — ИА Регнум. В Калуге 23 июня прошёл городской День выпускника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, более 1600 выпускников 11-х классов приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных окончанию школы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов

Вчерашние школьники возложили цветы к Вечному огню на площади Победы и прошли торжественным шествием к площади Старый Торг. Ребят поздравили руководители области и города. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в праздновании выпускного в школе № 3 и торжественном шествии выпускников.

«Вы вступаете в пору, когда закладывается фундамент дальнейшей взрослой жизни — выбор любимого дела, профессии, своего места в жизни. Дорогие наши юные земляки, от всей души желаю вам успешно определиться с этим важнейшим выбором, — обратился к выпускникам Александр Иванов. — Уважаемые учителя и родители! Вы терпеливо, мудро, самоотверженно помогали детям, учили их, передавали свой опыт, поддерживали во всех начинаниях. Во многом благодаря вам школьные годы стали прекрасной порой, воспоминания о которой останутся у выпускников на всю жизнь. Примите слова огромной благодарности за ваш бесценный труд. Дорогие выпускники, любите свою Родину и помните, Калуга — город вашего детства, здесь вас любят и ждут. Кем бы вы ни стали, какую бы профессию ни выбрали, есть одна самая важная должность — быть человеком, достойным гражданином своей страны. Пусть успех и счастье будут вашими вечными спутниками! В добрый путь!»

Выпускников ждала трёхчасовая концертная программа, подготовленная лучшими вокальными и хореографическими коллективами города, солистами и артистами оригинальных жанров. Весь вечер на площади работали аниматоры и фотографы. Кульминацией праздника стало огненное шоу.