Киев, 25 июня, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за май 2018 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,79 млрд, или на 1%, и на 31 мая составил 76,26 млрд долл.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Соответствующую информацию обнародовало министерство финансов Украины, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 июня.

Согласно источнику, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 27,97 млрд, или на 1,38%, — до 1,993 трлн грн.

Министерство сообщает, что по сравнению с показателем на начало текущего года объем госдолга снизился на 0,07% в долларовом эквиваленте и на 6,94% в гривневом эквиваленте.

Напомним, что государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% и составил 76,3 млрд долларов.

Ранее украинский экономист Александр Гончаров отмечал, что в 2018—2019 годах Киеву будет уже нельзя обслужить внешний госдолг без девальвации гривны и двухзначной инфляции.

«Судите сами, наш долг превысил 2,1 трлн грн и достиг почти 80% ВВП, а значит, на обслуживание кредитов ежегодно надо тратить до 4,7 млрд долларов США. Ну, а деньги МВФ — это, считай, преддефолтный кредит, т. к. в 2018 г. со скрипом Минфин рассчитывает получить от Фонда лишь 2 млрд долларов (при этом только Фонду в текущем году следует выплатить 44 млрд грн.). И что с этим делать?! В Кабмине и Верховной раде никто не знает», — констатирует эксперт.

Гончаров подчеркивает, что у любого премьер-министра «голова кругом пойдет», когда в этом году сумма платежей на обслуживание долга 130,2 млрд грн, из которых 79,34 млрд грн (60,9%) — это на оплату внутреннего долга, а 50,86 млрд грн (39,1%) — на платежи по внешним долгам.

ИА REGNUM напоминает, что 20 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя отчет правительства за 2017 год на заседании комитета Рады по вопросам экономической политики заявил, что за следующие пять лет Украина должна вернуть кредиторам 33 млрд долларов.

«Только в этом году мы должны потратить 130 млрд грн, чтобы обслуживать долги. Это $5 млрд, это почти бюджет оборонки и безопасности… Это очень серьезные ресурсы, которые ложатся бременем на украинскую экономику, на украинский бюджет и сдерживают нас в повышении социальных стандартов, в модернизации Украины… Страна нуждается во внешних заимствованиях, мы понимаем, что есть ряд условий, которые мы должны выполнять, чтобы иметь доступ к цивилизованным рынкам, которые нам будут доверять», — подчеркнул он.