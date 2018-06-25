Калининград, 25 июня, 2018, 12:18 — ИА Регнум. В Калининградской области перезахоронили останки 17-ти красноармейцев, погибших во время Восточно-Прусской наступательной операции в 1945 году. Памятное событие прошло в посёлке Ольховатка Гусевского района.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Гвоздики

Осенью 1944 года и зимой 1945 года в районе Гросс Вальтерсдорф (прежнее название Ольховатки) шли ожесточенные бои. Гитлеровцы сосредоточили здесь более 30 танков и два дивизиона артиллерии. Красной армии противостояла парашютно-моторизованная дивизия, названная в честь нацистского преступника Геринга, а также моторизованная бригада под названием «Фюрер».

"Мы каску подняли с бойцом, вот сквозное отверстие, вышло слева, вот выходное отверстие. Такой удар, скорее всего, это осколки. Ближе к эпицентру взрыва больше осколков, а уже на расстоянии начинают рассеиваться», — прокомментировал «Вестям-Калининград» председатель общественной организации «Поисковое движение Калининградской области» Николай Кисиль.

По словам поисковика, из семнадцати безымянных бойцов есть шансы установить имена, как минимум, двух танкистов, офицера и сержанта.

В Ольховатке есть братская могила, где захоронено свыше 2 тыс. красноармейцев, в том числе три Героя Советского Союза: гвардии старший лейтенант Григорий Викторов, гвардии младший лейтенант Юрий Малахов и гвардии сержант Алексей Колосков.