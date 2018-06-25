Куньмин, Китай, 25 июня, 2018, 12:18 — ИА Регнум. В общей сложности 13 подозреваемых в телефонном мошенничестве были возвращены из Мьянмы в Куньмин, столицу провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

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Подозреваемые связаны с более, чем 30 эпизодами мошенничества с участием более 1 млн юаней (порядка $153 тыс.), сообщили в местной полиции. После того, как полиция получила сведения о преступной группировке, орудующей в Мьянме, она немедленно начала расследование, которое привело к тому, что 20 июня совместно с полицией Мьянмы были задержаны подозреваемых и изъято более 100 мобильных телефонов, 10 компьютеров и свыше 900 тыс. юаней в пяти раздельных местах.

Напомним, что полиция китайской провинции Гуандун на юге Китая ранее уничтожила целую цепочку криминальных банд, причастных к терроризированию телефонных абонентов с целью вымогательства.

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