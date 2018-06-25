Чита, 25 июня, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Граждан Китая интересует не только российский лес и полезные ископаемые. К примеру, в Прибайкалье и Забайкалье, по данным сайта komenti.ru, с неменьшей охотой скупают лекарственные растения. Настоящая война за корни солодки и клубни саранок наблюдается сейчас в Забайкальском крае.

Цитата из группы «Вконтакте» Лекарственные растения Забайкалья и Бурятии увозят в Китай десятками тонн

По свидетельству местных жителей, доходит до конфликтов со стрельбой. Дело в том, что килограмм корней солодки постоянно дежурящие в сёлах Оловяннинского района китайцы принимают по 300 рублей, килограмм луковиц саранки — по 500 рублей. Чтобы выкопать кило луковиц, надо уничтожить примерно сто — сто пятьдесят цветков. Ради наживы копатели (в основном это приезжие из соседних Могойтуйского и Агинского районов) разрывают поля так, что на них потом невозможно пасти скот или костить траву.

«Понятно, что работы нигде нет, Агинский округ прикончили. Там тоже безработица наступила. Но нельзя же так варварски себя вести! Как саранча настоящая!» — досадует один из жителей Оловяннинского района.

«В Улетовском районе все перекопали. Желтые лилии еще остались, саранок уже почти нет», — подтверждает фермер из Забайкалья.

Тем временем, в Бурятии китайцы массово скупают растение под названием «Сапожниковия растопыренная». Чаще всего его можно найти на каменистых и щебнистых склонах, на опушках лесов и полянах, а также среди зарослей кустарников. За этим немного смешным названием таится целый набор полезных свойств: издревле корень использовали для лечения простуд, заболеваний желудка и даже рака.

Представление о заработке его добытчиков можно составить по одному из сообщений, размещённых в группе заготовителей (Вконтакте):

«Рекорд мая. Две бригады 26 человек за неделю сдали 2 тонны, получили 23 000 на человека. Кяхтинский район».

Ради этого заработка уничтожаются целые сенокосные угодья, нарушается естественный покров почвы.

Кстати, сама по себе система закупа лекарственных российских растений сейчас упрощена до примитива: граждане Китая перекупают у сельчан корни, после чего легко получают разрешение на их вывоз в любых мыслимых и немыслимых количествах. Ведь главное — иметь накладную и чеки, которые для таможни являются веским основанием «дать добро» на то, что заготовленное лекарственное растение было приобретено, а не украдено.

В итоге корни и клубни вывозят за границу беспрепятственно, десятками тонн. Для экосистемы Бурятии, Забайкалья и других российских территорий это медленная, но верная гибель, полагают экологи.