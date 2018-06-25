Москва, 25 июня, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Такая мера, как повышение пенсионного возраста, давно перезрела. Плану нужно было поднимать ещё 10−15. Но я против того, как это делается. Поскольку поднимать пенсионный возраст надо не реактивно, а в течение 5−10 лет, чтобы люди, подходящие к пенсионному возрасту, не оказывались в ситуации абсолютной неопределенности и невозможности планировать свои доходы, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией методологии социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Д.П.Штеренберг. Рабочий у печки. 1913

При этом «за» повышение пенсионного возраста говорит активное долголетие. Поскольку, если всерьёз говорить об активном долголетии, то без занятости, без труда этого не произойдет. Если власти страны проводят политику активного, осмысленного старения, то они должны искать новые формы занятости для пенсионеров, а не пытаться их выгнать на заслуженный отдых.

«Есть еще один аргумент в пользу повышения возрастной шкалы — ранний выход людей на пенсию дает работодателям дополнительные возможности для дискриминации по отношению к людям предпенсионного и пенсионного возраста. Поскольку это является инструментом для того, чтобы снизить зарплату, перевести не менее оплачиваемую работу, не направить на обучение и т. д. Это веские аргументы за повышение пенсионного возраста», — пояснил эксперт.

Кроме того, к сожалению, люди в России так завязаны на круглые даты и на различные формы выхода на пенсию, что зачастую сами на себе ставят крест, считая, что их жизнь состоялась и они уже ни к чему не способны. Хотя в принципе и в 60, и в 70 лет человек может пройти переквалификацию, обучиться и получить новую профессию. Другое дело, если у пенсионера есть проблемы со здоровьем при плохой медицинской помощи в России, но сейчас появилось много специальностей, на которых могут работать даже люди с ограниченными возможностями, не говоря уже о людях пенсионного возраста, отметил он.

«Повышать пенсионный возраст надо, но нужно это делать плановым образом, а не сваливать людям на голову поспешное решение властей. Объявлять такие вещи нужно в долгосрочной перспективе, потому что пенсии и вся пенсионная реформа — это не игра в прятки. Если всерьез разговаривать о пенсионной реформе, то нужно говорить о 10−20-летней перспективе, но никак о перспективе в 2−3 года. То есть это дискредитация любой реформы — когда власти начинают играться в повышение пенсионного возраста, латать бюджет, изымать накопительную часть пенсии и т. д. то, что правительство РФ «эффективно» делает в последнее время», — высказал свое мнение Рогозин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»