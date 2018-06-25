Благовещенск, 25 июня, 2018, 12:13 — ИА Регнум. В понедельник, 25 июня, в Сковородинском районе Амурской области произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные сейсмостанции РАН Республики Саха (Якутия).

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

«На территории Сковородинского района зафиксировано сейсмособытие, — говорится в сообщении. — Магнитуда сейсмособытия составила 3,2».

Отмечается, что эпицентр поземных толчков, зарегистрированных в 33 км северо-восточнее города Сковородино, находился на глубине около 10 км. Пострадавших и разрушений нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня 2018 г. в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Осака на глубине 13 км.

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