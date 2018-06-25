Москва, 25 июня, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Работы по модернизации систем вентиляции в московской подземке планируется полностью завершить к 2020 году. Об этом 25 июня сообщил журналистам начальник дирекции инфраструктуры Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

По его словам, техническим специалистам на оставшееся время предстоит поменять еще 171 устаревший вентилятор в 95 шахтах метрополитена. Дощатов подчеркнул, что за 14 лет было заменено уже 517 вентиляторов в 270 шахтах подземки, что позволило на 30% увеличить приток воздуха в тоннели и на станции главной транспортной артерии столицы России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 2018 по 2022 года запланирован ввод в строй 67 новых станций и 154 км линий метро. Кроме того, за указанный срок планируется завершить строительство Большой кольцевой линии, а Калининско-Солнцевская будет продлена в аэропорт Внуково.

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