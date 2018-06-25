Новая система вентиляции московского метро заработает в 2020 году
Москва, 25 июня, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Работы по модернизации систем вентиляции в московской подземке планируется полностью завершить к 2020 году. Об этом 25 июня сообщил журналистам начальник дирекции инфраструктуры Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.
По его словам, техническим специалистам на оставшееся время предстоит поменять еще 171 устаревший вентилятор в 95 шахтах метрополитена. Дощатов подчеркнул, что за 14 лет было заменено уже 517 вентиляторов в 270 шахтах подземки, что позволило на 30% увеличить приток воздуха в тоннели и на станции главной транспортной артерии столицы России.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 2018 по 2022 года запланирован ввод в строй 67 новых станций и 154 км линий метро. Кроме того, за указанный срок планируется завершить строительство Большой кольцевой линии, а Калининско-Солнцевская будет продлена в аэропорт Внуково.
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