Париж, 25 июня, 2018, 12:16 — ИА Регнум. В столице Франции появились произведения, приписываемые звезде уличного искусства Бэнкси, в том числе изображение маленькой девочки, рисующей свастику на розовом мотиве. Об этом сообщает AFP.

Adrian pingstone Стрит арт Бэнкси

«Это полностью в стиле Бэнкси 2000-х годов, на самом деле существует конкретный мотив, цвет, линии: мы можем сказать, что эта работа Бэнкси, или это очень хорошая копия», — рассказал AFP Поль Арденн, искусствовед и писатель.

Этот рисунок маленькой девочки появился на краю парижской кольцевой дороги, к северу от столицы, недалеко от бывшего «приемного центра» беженцев Порт-де-ла-Шапель в Париже.

«Эффект Бэнкси работает. Мы уделяем внимание его работам гораздо больше, чем если бы это был обычный художник», — отметил Поль Арденн.

«Его тема (мигранты), его техника (черный трафарет), его привычка противостоять невинности детства с варварством взрослого — многие признаки указывают на Бэнкси», — утверждает искусствовед.

В конце 2015 года Бэнкси уже оставил свой след во Франции у входа в «Джунгли» Кале, где находились 4500 мигрантов.

Напомним, сам художник хранит свою личность в тайне, поэтому его работы, в отличие от других уличных художников, не имеют каких-либо обозначений. «Эффект Бэнкси» вызвал огромный интерес к стрит-арту, его работы продаются на крупных аукционах за рекордные суммы.