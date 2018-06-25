Рамалла , 25 июня, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Палестинцы на территории сектора Газа празднуют победу на президентских выборах Реджепа Эрдогана, сообщает 25 июня Anadolu.

@ByegmRU Объявление результатов выборов в Турции

«Мы поздравляем президента Эрдогана, его партию и великий турецкий народ с этой победой», — отметил один из участников акции.

«Мы просим Эрдогана продолжить оказывать поддержку народу Палестины в их справедливом деле», — добавил активист.

Напомним, 24 июня в Турции прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Реджеп Эрдоган, набрав свыше 50% голосов избирателей, он избежал второго тура голосования.