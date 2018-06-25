Калуга, 25 июня, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В Калуге 23 июня одиннадцатиклассники школы №7 начали празднование выпускного с посадки деревьев, тем самым положив начало новой традиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, представители каждого класса вместе с заместителем председателя городского парламента Сергеем Павловым посадили по туе. Эта порода деревьев была выбрана не случайно.

Пресс-служба Городской думы Калуги Посадка деревьев у школы №11

«Почему именно туи? Деревья очень красиво смотрятся в ландшафте и выделяют фитонциды, что полезно для детей. Оно простое в уходе, за ним не надо убирать листву, зимой и летом оно одинаково радует глаз, — заявил Сергей Павлов. — Эта идея давно витала у меня в голове, и в этом году мы решили воплотить её в жизнь. В моём округе четыре школы и в каждой мы посадили деревья. Сажают их выпускники одиннадцатых классов, на каждый класс — одно дерево. Надеюсь, эта традиция приживется, и мы каждый год будем высаживать столько деревьев, сколько выпускается классов. В школе №7 мы планируем создать аллею знаний».

Также 23 июня депутат Городской думы Сергей Павлов принял участие в посадке деревьев в школах №2, №11 и №17. Всего было высажено семь туй.