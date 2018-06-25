Киев, 25 июня, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Госкомпания-оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» (входит в состав «Нафтогаза Украины») заявляет о несоответствии Кодекса газотранспортной системы (ГТС) европейскому законодательству и требует пересмотра документа.

Utg.ua ГТС

Об этом говорится в специальном обращении компании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно тексту документа, «Укртрансгаз» «в очередной раз» обращает внимание членов профильных комитетов Верховной рады, экспертной среды, представителей Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и всех заинтересованных сторон на то, что дальнейшее реформирование рынка газа и функционирование независимого оператора ГТС невозможно без принятия Кодекса ГТС, который будет гармонизирован с профильными европейскими стандартами.

«Версия Кодекса ГТС, которая была утверждена 27 декабря 2017 года и должна вступить в действие с 1 августа 2018 года, не соответствует ни духу европейского законодательства и нормам Третьего энергопакета, ни практикам европейских газовых операторов. Об этом свидетельствует отсутствие согласования действующей версии Кодекса со стороны Европейского энергетического сообщества», — говорится в сообщении.

Один из ведущих украинских экспертов по энергетике Юрий Корольчук в своем комментарии для прессы подчеркивает, что заявление о несоответствии кодекса газотранспортной системы европейским нормам, по сути, перечеркивает все результаты газовой реформы на Украине. Специалист обращает внимание, что ранее «Нафтогаз» принимал участие в обсуждении и принятии этого документа и компанию все устраивало. Сейчас же фактически «Нафтогаз» своей позицией компрометирует и нивелирует изменения на рынке газа. Это должно стать сигналом правительства для кадровых выводов в отношении руководства «Нафтогаза».

"Также «Нафтогаз» продолжает лоббировать передел рынка поставок газа для населения и ТКЭ. Народные депутаты рассматривали правку к законопроекту №8086 «О национальной безопасности Украины», которая предусматривает обязательное представление облгазами информации о всех потребителях страны в единую базу «Укртрансгаза». Парламент отклонил предложение. Попытки «Нафтогаза» протолкнуть такое решение носят коррупционный характер, поскольку преследуют исключительно желание «заработать дважды». Ведь реестр потребителей газа в Украине — абсолютно всех (13,5 млн домохозяйств) — уже был создан как один из этапов газовой реформы. Соответственно, компания «Укртрансгаз» предоставила каждому потребителю специальный номер или код», — подчеркивает Корольчук.

Эксперт отмечает — имеющаяся информация свидетельствует, что с отдельными народными депутатами пытались договориться представители «Нафтогаза», чтобы «протащить» через Раду Украины коррупционный законопроект. Повторное создание реестра потребителей позволило бы «Нафтогазу» расходы от 200 до 400 млн грн на создание «современной» системы реестра.

«За четыре года «Нафтогаз» и его руководство во главе с Андреем Коболевым деградировало от поддержки раздела (анбалдинга) «Нафтогаза» к нынешней упорной концентрации влияния на газовую отрасль. Показательным стало письмо главы представительства Евросоюза в Украине Хьюго Мингарелли к премьер-министру Владимиру Гройсману, где констатируется факт отсутствия прогресса реформы рынка газа в Украине. Предложения «Нафтогаза» пересмотреть условия кодекса газотранспортной системы и создать новый реестр потребителей газа — это шантаж «Нафтогазом» Еврокомиссии, европейских банковских структур. «Нафтогазу» не нравится, что ЕС придерживается линии реформы газового рынка и отказывается подыгрывать монопольным амбициям «Нафтогаза». И, наоборот, ЕС заставляет «Нафтогаз» либерализовать рынок, развивать конкуренцию и, наконец, отделить от себя «Укртрансгаз» и «Укргаздобычу». Ведь в противном случае в ЕС понимают, что «Нафтогаз» завалит реформу газового рынка Украины, а затем разрушит газовый рынок», — делает вывод эксперт.