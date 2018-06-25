Вильнюс, 25 июня, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Центробанк Литвы сегодня, 25 июня, представил свои очередные прогнозы развития экономики Литвы, где прогноз роста ВВП оставил на прежнем уровне (3,2% в 2018 году, 2,7% в 2019 году), но зато в значительной степени повысил прогноз роста зарплат в Литве в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

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Рост зарплат, считает ЦБ Литвы, в 2018 году составит 7,6%. Ранее регулятор прогнозировал рост в 6,7%. При этом, успокаивают в ЦБ, рост цен будет ниже, чем рост зарплат. Причина роста — отсутствие рабочих кадров на рынке труда.

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Отметим, что ранее Евростат уже отмечал, что в Литве жизнь, по сути, уже сейчас дороже, чем в среднем по ЕС. Это связано с тем, что уровень цен на товары и услуги составлял в 2017 году 65% среднего показателя ЕС. Это с одной стороны пятый самый низкий показатель среди 28 стран ЕС, но при этом уровень зарплат в Литве составляет 60% от среднего в ЕС. Стоит добавить, что отметка уровня цен в 65% — весьма условна: это товары всех категорий. При этом продукты питания и напитки в Литве, например, стоили 82% от среднего показателя в ЕС. А стоимость одежды даже на 5% превышает средний показатель по ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава института исследования рынка труда Литовского центра социальных исследований профессор Богуславас Гружевскис утверждает, что через 3−4 года Литва столкнётся с очень серьезными проблемами на рынке труда и в системе соцзащиты, потому что в 2022—2026 годах пенсионного возраста достигнут 210 тыс. жителей, а на рынок труда придут только 100 тыс. молодых работников.

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