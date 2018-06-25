Ереван, 25 июня, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Несколько десятков демонстрантов 25 июня до начала рабочего дня заблокировали главный вход в ереванский муниципалитет, требуя отставки мэра Тарона Маргаряна.

Pastinfo.am Тарон Маргарян

В связи с акцией сотрудники мэрии не смогли попасть на работу. В выходные интернет-СМИ распространили видеоматериал, рассказывающий о принадлежащих семье мэра имуществе и бизнесе. Сам Маргарян не раз заявлял, что не подаст в отставку, поскольку «получил доверие ереванцев».

Мэр Еревана является активным представителем бывшей правящей Республиканской партии Армении и сыном одного из основателей партии, бывшего премьер-министра страны Андраника Маргаряна.

Мэр Еревана — избираемая должность, его выбирает парламент (Совет старейшин). Парламент, в свою очередь, избирается народным голосованием. Акции против премьерства Маргаряна продолжаются со смены власти в мае этого года.