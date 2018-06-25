Калуга, 25 июня, 2018, 11:47 — ИА Регнум. В Калуге 21 июня состоялось заседание Палаты представительных органов Общероссийского конгресса муниципальных образований под председательством главы городского самоуправления Александра Иванова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, открыли заседание президент Общероссийского конгресса, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор Кидяев и председатель Палаты представительных органов Александр Иванов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Палаты представительных органов Общероссийского конгресса муниципальных образований

Темой обсуждения стало участие представительных органов местного самоуправления в организации работы по утилизации твердых коммунальных отходов на территории муниципалитетов. Участники заседания рассмотрели проблемные вопросы сбора, вывоза и захоронения твердых коммунальных отходов. Обсуждалось реформирование данной отрасли и роль в этом процессе органов местного самоуправления.

Также шла речь об участии представительных органов местного самоуправления в обсуждении проектов нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти и регулирующими сферу обращения с отходами.