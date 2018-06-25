Варшава, 25 июня, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Страны Евросоюза не смогут оказать помощь всем мигрантам из Африки, поскольку их слишком много. Поэтому необходимо рассмотреть возможность оказания помощи прямо на местах, заявил 25 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время дебатов о будущем ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Сколько человек из Африки мы можем принять. Миллион? Десять миллионов? Сто миллионов? Там миллиард 100 тысяч людей», — пояснил он.

По его словам, Евросоюз должен разработать программы, которые позволят населению проблемных стран получать помощь на месте. Одновременно необходимо усилить границы и пресечь попадание мигрантов в европейские страны.

Ранее, напомним, Еврокомиссия инициировала судебные иски против Чехии, Польши и Венгрии которые отказались принять беженцев в соответствии с установленными квотам.