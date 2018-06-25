Москва, 25 июня, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Центральный банк Российской Федерации разработал 16 критериев для определения экономической связанности заемщиков кредитной организации, об этом следует из проекта указания ЦБ, опубликованного на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Согласно новым правилам, заемщики будут считаться связанными, если они будут удовлетворять хотя бы одному из разработанных Центробанком критериев. В настоящее время существующие правила используют общее определение связанности заемщиков.

Так, максимальный размер риска на группу связанных заемщиков размер риска устанавливается на уровне 20% собственного капитала для банков с базовой лицензией и 25% — универсальных кредитных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России, доход которых составляет до 30−40 тыс. рублей в месяц, вынуждены брать микрокредиты.

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