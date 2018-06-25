Брюссель, 25 июня, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Европейский комиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси поддержал идею лишения финансирования со стороны Евросоюза тех стран, кто не разделяет позицию официального Брюсселя по миграционному кризису. Об этом он заявил 25 июня в эфире французского телеканала BFMTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«В отношении тех, кто отвергает солидарность, нелегитимно продолжать выплачивать средства из европейских фондов в тех же пропорциях, — сказал Московиси. — (…) Эти страны жизненно нуждаются в Европе. Но если некоторые не хотят участвовать в общей работе, мы должны взять на себя ответственность. Если они не хотят участвовать, они должны заплатить за это цену».

Напомним, в последние дни в Европе усилились противоречия между правительствами, разделяющими политику принятия беженцев и распределения квот (Франция, Испания, Германия) и теми, кто выступает за немедленную высылку нелегальных мигрантов и усиление охраны внешних и внутренних границ (Италия, Австрия, страны Вышеградской группы).