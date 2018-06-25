Екатеринбург, 25 июня, 2018, 11:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ЧМ-2018 вполне ожидаемо принёс прибыли владельцам кафе и ресторанов. Среднедневной оборот таких учреждений вырос на 234%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском банке Сбербанка России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Изучают схему города

Возросло количество клиентов, также вырос размер среднего чека. Рост последнего составил 28%.

Напомним, Екатеринбург — один из 11 городов, где проходят матчи ЧМ-2018. Три уже состоялись. Город посетили десятки тысяч болельщиков из самых разных стран. Ещё один пройдёт 27 июня. Встретятся сборные Швеции и Мексики.