Москва, 25 июня, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Высокие цены на горючее в РФ делает российских фермеров неконкурентоспособными, считает председатель общероссийского общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. Об этом он 25 июня завил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева компенсировать аграриям потери, которые те несут в связи с ростом цен на горючее.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Важные слова, — сказал Мельниченко. — Энергоносители для нас очень дорогие, причём мы платим дорожный акциз с дизельного топлива, как будто наши трактора и комбайны гоняют по трассам, хотя они работают в поле. Это ни много, ни мало 8 рублей на литр. Мне не верится, что у Медведева или у министра финансов может появиться желание компенсировать хотя бы эти восемь рублей. Мы несколько раз эту инициативу выносили на самый высокий уровень».

При этом Мельниченко обратил внимание на то, что по-настоящему правительство помогает только крупным агрохолдингам, в то время как малый и средний бизнес «терпит поражение».

«На футбол они не пожалели 600 млрд, — отметил Мельниченко. — Мясо продают за рубеж по 39 рублей за один килограмм, но зайдите в магазин и найдите для любимых граждан России мясо хотя бы по 40 или 50 рублей. Поэтому доверия нет. Компенсируют они, не компенсируют — это не поможет. Мертвому припарка не помогает. Неразумная агропромышленная политика не может сочетаться с развитием».

Напомним, что в конце минувшей недели, 22 мая, Дмитрий Медведев заявил, что правительство компенсирует аграриям потери, связанные с ростом цен на горючее.

«Мы примем решение, я такое решение подпишу о компенсации потерь, связанных с ростом цен на бензин и дизельное топливо», — сказал премьер-министр и поручил министрам финансов и сельского хозяйства определить окончательную сумму компенсаций.

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В свою очередь, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что из-за роста цен на нефтепродукты дополнительные затраты аграриев выросли на 11,9 млрд рублей в 2018 году.