Люксембург, 25 июня, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Евросоюз и Североатлантический альянс намерены усилить уже имеющееся на сегодняшний день взаимодействие в области обороны и безопасности. Об этом сегодня, в преддверии заседания Совета ЕС в Люксембурге, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Глава дипломатии сообщества также отметила, что в ходе встречи планируется обсудить реализацию всего пакета по безопасности и обороне, отметив, что работа будет очень интенсивная.

Напомним, сегодня, 25 июня, в Люксембурге состоится плановая встреча министров иностранных дел 28 стран Евросоюза. Планируется, что главной темой обсуждения станут вопросы безопасности ЕС и ситуация в Йемене. Также главы внешнеполитических и оборонных ведомств вместе с главой дипломатии сообщества Федерикой Могерини проведут встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по взаимодействию ЕС и Североатлантическим альянсом. В частности, будет обсуждаться прогресс в сотрудничестве в области транспортной мобильности.