Ярославль, 25 июня, 2018, 11:19 — ИА Регнум. В Ярославле троллейбусное депо № 1 на улице Городской вал может переехать в депо № 2 на улице Гагарина. Решение об этом должен одобрить совет директоров предприятия, в который входят чиновники мэрии и депутаты муниципалитета. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM подтвердил директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

Троллейбус в Ярославле

По словам Худиева, цель такого переезда — экономия и оптимизация структуры. После того, как два депо станут единым целым, будут сокращены дублирующие должности. На этом предприятие планирует сэкономить порядка 12 млн рублей в год.

Территория депо № 1 останется на балансе предприятия, она никуда не денется. Мы рассмотрим возможность передачи земли в краткосрочную аренду. В долгосрочной перспективе мы планируем перевести депо № 1 из троллейбусного депо в депо электробусов. Сейчас идет активная работа российских производителей по производству электробусов. Москва уже запланировала приобретение 300 электробусов и будет отказываться от троллейбусов. Соответственно, мы планируем тоже в течение ближайших 3−5 лет начать переходить на электробусы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

Как обещает директор предприятия, сокращенным в результате оптимизации сотрудникам будут предложены другие вакантные должности. По данным источников ИА REGNUM, ранее городскими властями рассматривался вариант строительства на месте депо № 1 новой школы для строящегося по-соседству жилого комплекса «Династия». Но руководство предприятия планы возможного отчуждения площадки депо отрицает. Заседание совета директоров «Яргорэлектротранса» состоится в среду.