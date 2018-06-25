Тегеран, 25 июня, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах, состоявшихся 24 июня, сообщает 25 июня Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Я поздравляю вас с радостью и счастьем с победой в выборах на очередной президентский срок», — говорится в заявлении президента Рухани, опубликованном на официальном сайте.

Напомним, 24 июня в Турции прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент Реджеп Эрдоган. В настоящее время подсчитано 99,2% бюллетеней, действующий лидер страны набирает 52,5% голосов избирателей.