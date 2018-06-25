Ярославль, 25 июня, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Ярославский художественный музей отказался вернуться на старое место мемориальную доску, посвященную первой Ярославской губернской конференции комсомола. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В 1919 году в Доме Народа (ныне главное здание Ярославского художественного музея) прошла первая губернская конференция комсомола. В ней принимал участие народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский.

Ярославский художественный музей

В честь этого события потом повесили мемориальную доску. Она провисела там до 1980 года, но в здании начался ремонт и ее сняли. Член областного отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин узнал, что она хранится в реставрационной мастерской Ярославского художественного музея.

Мемориальная доска, по его данным, находится в удовлетворительном физическом состоянии, не требует реставрации. По словам Семёна Травина, ее используют для придавливания при проведении реставрационных работ. Активист ВООПиК предложил мэрии Ярославля вернуть доску на законное место, что будет особенно актуально в год столетия ВЛКСМ.

Директор музея Алла Хатюхина в своем ответе в мэрию Ярославля о судьбе доски написала, что главный дом ансамбля губернаторского дома с даты своего открытия в 1820 году являлся официальной резиденцией губернаторов, его посещали Николай I, Александр II, Александр III, Николай II. Затем в здании работала Высшая партийная школа, уездный исполком, Технологический институт. А в настоящее время здесь проводятся мероприятия губернатора и правительства Ярославской области.

Многочисленность и знаковость произошедших в главном доме ансамбля губернаторского дома памятных событий является его отличительной особенностью среди объектов культурного наследия Ярославской области и не дает возможности музею инициировать установку мемориальных досок на фасаде главного дома ансамбля по каждому из них», — написала директор музея Алла Хатюхина.

Мемориальная доска на стену музея возвращена не будет.