Москва, 25 июня, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями в адрес Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с его переизбранием на пост президента Турции, сообщает 25 июня пресс-служба Кремля.

Twitter: ByegmRU Победа Реджепа Тайипа Эрдогана

В телеграмме российский лидер отметил, что полученный на выборах результат указывает на авторитет Эрдогана и широкую поддержку его курса.

«Путин с удовлетворением отметил поступательный характер развития российско-турецких партнерских отношений», — говорится в сообщении. Некоторые направления сотрудничества России и Турции, пояснили в Кремле, уверенно становятся стратегическими. Такое положение дел глава российского государства считает отвечающим интересам народам двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки более 95% бюллетеней результат Эрдогана составил 52,74% голосов.