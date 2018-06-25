Саранск, 25 июня, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Игра против сборной Ирана будет особенно сложной, заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, сообщает 25 июня Афинско-македонское агентство новостей. Сантуш дал понять, что в матче не будет игрой одного Криштиану Роналду и соперниками либо битвы двух тренеров. Бубудет именно игра между Португалией и Ираном.

Ludovic Peron Кристиано Роналду в сборной Португалии

Слова Сантуша о битве тренеров, разумеется, не просто метафора, ведь иранскую команду выводит на поле знаменитый португалец Карлуш Кейруш.

«В какую мы команду ни пришел Криштиану Роналду, это многое изменит. Но сегодня не будет одной игры Роналду против кого бы то ни было», — добавил Сантуш, который два года назад привел Португалию к Кубку Европы.

Напомним, встреча Ирана и Португалии состоится сегодня, 25 июня, в 21:00 на стадионе «Мордовия арена» в Саранске.