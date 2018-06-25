Сорочинск, Оренбургская область, 25 июня, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд вынес наказание по резонансному головному делу о гибели маленькой девочки в Сорочинском городском округе. Мать замёрзшей насмерть двухлетней девочки приговорена к двум годам исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка. Приговор не вступил в законную силу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре, это максимально возможное наказание, и на нём наставило гособвинение.

Советский антиалкогольный плакат. Променяла

Напомним, что 5 января 2018 года женщина пошла к соседям, а ребёнок выбежал за матерью, догнать которую не смог, также как и вернуться домой, поскольку дверь захлопнулась. В лёгкой одежде девочка осталась на морозе, что привело к трагическому исходу — смерти.

Женщину обвинили по двум статьям УК РФ — неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования уголовного дела выяснилось, что мать жестоко обходилась со своими детьми. Она вела аморальный образ жизни, злоупотребляла употреблением алкоголя, подвергала здоровье и жизнь детей опасности. 5 января, в день гибели девочки, женщина шла к соседям, чтобы пьянствовать.

Стоит отметить, что в ходе проверки по факту гибели девочки выяснилось, что неблагополучная семья не состояла на учёт. Хотя тревожные сигналы от местных жителей о потенциальной опасности для детей поступали в полицию.